В Непале выясняют обстоятельства скоростного подъема британских военных на Эверест

Отставные британские военнослужащие поднялись на Эверест всего за пять дней. Теперь власти Непала расследуют обстоятельство такого необычного рекорда. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Бывшие морские пехотинцы из Великобритании поднялись на самую высокую в мире вершину всего за пять дней. Обычный срок восхождения составляет два месяца. Экс-военные использовали для быстрой акклиматизации в высокогорных условиях газ ксенон. Считается, что он стимулирует более активную выработку красных кровяных клеток, что способствует более быстрой акклиматизации.

Сами британские альпинисты утверждают, что не брали с собой ксенон в Непал. Они провели две недели в Германии, где находились в специальных палатках с пониженным содержанием кислорода, и все это время вдыхали ксенон.

«Мы расследуем деятельность туристического агентства и альпинистов, которые использовали газ ксенон для восхождения. Мы вызовем их, включая британского замминистра, и примем меры, которые сочтем необходимыми в рамках закона», — заявил по этому поводу Нарайан Прасад Регми, генеральный директор непальского департамента туризма.

В то же время глава группы, покорившей Эверест, отрицает возможность того, что его действиями могут заинтересоваться в Непале. Он говорит, что не находится ни под каким следствием.

Ранее сообщалось, что победивший рак мозга 39-летний альпинист Александр Панко погиб во время очередного восхождения. Он скончался на высоте 8448 м от сердечного приступа во время восхождения на восьмую по высоте вершину в мире — Макалу.