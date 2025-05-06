На высоте более 8,4 тыс. м погиб победивший рак альпинист Панко

Американский альпинист, отец четырех детей Александр Панко, известный своей выдающейся жизненной историей и благородными поступками, погиб на высоте 8448 м от сердечного приступа во время восхождения на восьмую по высоте вершину в мире — Макалу, пишет журнал The Voice. Отмечается, что Панко стал первой жертвой нового альпинистского сезона в Гималаях.

В апреле команда альпинистов, среди которых был и Панко, осуществляла подготовительное восхождение с ночевками в первом и втором лагерях. Александр достиг отметки чуть больше 6 тыс. метров, где его видел один из участников. Во время подъема на высоту 8448 м у него произошел сердечный приступ.

Панко было 39 лет. Он является выпускником Северо-Западного университета. Мужчина прославился не только своей любовью к горам, но и невероятной историей борьбы с онкологией. В 2005 году у Панко обнаружили рак мозга, который ему удалось победить и наслаждаться жизнью дальше.

Несмотря на тяжелое заболевание, Панко не сдался и продолжил осуществлять свои мечты — в 2016 году поднялся на вершину Килиманджаро. Он обладал Большим шлемом исследователя и сумел покорить семь вершин, вдохновляя тысячи людей своей стойкостью и силой духа.

Александр был не только спортсменом, но и филантропом. В течение своей жизни он собрал более $27 тыс., которые направил на поддержку Детской больницы Лурье в Чикаго, чтобы помочь нуждающимся детям.

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