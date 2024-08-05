В нескольких округах Подмосковья спасатели провели рейды по соблюдению правил пожарной безопасности
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В минувшие выходные работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности в городских округах Кашира, Коломна, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино и Чехов.
Заместитель начальника теруправления № 13 Дмитрий Чебочкин рассказал, что основная цель подобных рейдов — это разъяснить гражданам правила пожарной безопасности на территориях населенных пунктов, частных домовладений и в многоквартирных жилых домах.
Специалисты уточнили, что с их помощью жителям региона легче и проще запомнить необходимые правила, которые помогут им избежать появления возгораний в быту. В ходе профилактических мероприятий работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению региона обезопасить свой дом от коротких замыканий.
Специалисты также предложили собственникам жилья держать на участке средства для пожаротушения и установить пожарные извещатели, которые при появлении дыма в помещении предупредят об опасности звуковым сигналом.
«Кроме того, работники подразделения напомнили гражданам основные причины возникновения пожаров, план действий в экстренных ситуациях и раздали профилактические листовки с правилами пожарной безопасности», — заключил Дмитрий Чебочкин.