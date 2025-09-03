В Neverend раскрыли новые детали об отмененном из-за задержания россиянина круизе

Элитный круиз для российских туристов к Северному полюсу отменили после ареста предпринимателя Юрия Гугнина в США. Он выступал платежным посредником между владельцем лайнера, французской компанией Ponant, и дубайской турфирмой TRVL, сотрудничавшей с московским агентством Neverend. После ареста контракт расторгли, и рейс был сорван, узнали в РБК .

Сооснователь Neverend Борис Пустовойтов в разговоре с РИА Новости заявил, что все нормативные требования были выполнены. По его словам, условия оплаты навязал сам владелец судна.

Он подчеркнул, что брокер Evita был одобрен французской стороной и прошел проверки. Все расчеты велись через банковские переводы между юрлицами, без криптовалют.

Сейчас документы переданы во французский суд, следующее заседание состоится 5 сентября. Пассажирам предложили возврат денег, замену на другое путешествие или депозит для будущей поездки.

По данным РБК, круиз должен был стартовать на Шпицбергене и длиться две недели. Кульминацией планировался выход туристов на лед у Северного полюса с диджей-сетами, купанием в арктических водах и концертами. Среди заявленных артистов была группа «Ленинград».

