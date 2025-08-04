Семья туристов столкнулась с ужасами круиза в Испании

Отпуск в Испании, задуманный как райское приключение, обернулся для британской семьи Райт настоящим бедствием из-за непристойного поведения других пассажиров и антисанитарных условий. Об этом инциденте сообщило издание The Sun.

Иэн и Салли Райт, жители Сандерленда, вместе с детьми и тещей отправились в круиз, длившийся две недели, начиная с 12 июля. Они выбрали лайнер Virtuosa компании MSC Cruises, надеясь на комфортный семейный отдых, как было заявлено в рекламе. Однако реальность оказалась далека от ожиданий: условия для детей практически отсутствовали.

Со слов Иэна, в барах процветало пьянство, а за одним из обедов один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо и его вырвало на глазах у всех присутствующих. Уборка последствий заняла у команды судна целых 30 минут. Дополнительным разочарованием стало то, что после посещения водных аттракционов дети Райт вернулись перепачканными сажей.

Как выяснилось, причиной загрязнения стали выбросы из труб лайнера. Вскоре после этого у дочери Райтов проявилась аллергическая реакция. Несмотря на все жалобы, представители MSC Cruises Virtuosa не предприняли никаких действий для исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что британка погибла на глазах туристов при погружении в Индонезии.