В Нигере заявили о готовности отразить вооруженную интервенцию

На предстоящем саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) будет выработан план вооруженной агрессии против Нигера, заявил официальный представитель Национального совета спасения родины (орган захвативших власть в Нигере мятежников) полковник Амаду Абдраман.

Военный сообщил о том, что к интервенции могут подключиться западные страны.

В столице страны Ниамее расположена крупнейшая в Западной Африке французская авиабаза, также на территории страны есть военные контингенты из США, Германии и Италии. П данным Associated Press, численность американских подразделений в Нигере достигает тысячи человек.

Абдраман заверил, что НССР готов ответить на агрессию извне.

26 июля военные в Нигере отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.