В Нигере заявили о готовности отразить вооруженную интервенцию
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На предстоящем саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) будет выработан план вооруженной агрессии против Нигера, заявил официальный представитель Национального совета спасения родины (орган захвативших власть в Нигере мятежников) полковник Амаду Абдраман.
Военный сообщил о том, что к интервенции могут подключиться западные страны.
В столице страны Ниамее расположена крупнейшая в Западной Африке французская авиабаза, также на территории страны есть военные контингенты из США, Германии и Италии. П данным Associated Press, численность американских подразделений в Нигере достигает тысячи человек.
Абдраман заверил, что НССР готов ответить на агрессию извне.
26 июля военные в Нигере отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.