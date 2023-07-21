В Николаеве уничтожено место расположения украинских военных и иностранных наемников

Недавние российские удары по Николаеву достигли своей цели. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Один из ударов пришелся по гостинице «Ингул», где находились украинские боевики и иностранные наемники. Лебедев передал видео с места разбора завалов в здании, на котором видно, что строение сильно разрушено.

Еще несколько ударов были направлены на верфь, где производились беспилотные катера, и портовую инфраструктуру. Взрывы были отмечены на судоремонтном заводе «Нибулон».

После теракта на Крымском мосту 17 июля российские военные наносят удары возмездия по черноморским портам Украины. В Одессе, Николаеве и Ильичевске поражается военно-морская инфраструктура и склады с топливом.