В Нижегородской области формируются новые именные подразделения для участия в спецоперации

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе стартовало формирование новых именных подразделений для участия в спецоперации. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на аккаунт главы области в соцсетях.

Отмечается, что в данные подразделения вступят наиболее подготовленные бойцы.

Добавляется, что они получат единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

По словам Никитина, при заключении социального контракта предусмотрены выплаты на детей, беременных и прочие льготы.