В Нижегородской области назвали зарплату осужденных

Средняя заработная плата осужденных в Нижегородской области составляет около 23 тыс. рублей. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на региональное Законодательное собрание.

Отмечается, что исковые обязательства есть у каждого десятого осужденного в регионе. Общая сумма задолженности составляет более 32 млн рублей, из которых около 2,4 млн рублей — сумма долга другим людям, 1,2 млн рублей — организациям и полтора миллиона рублей составляет задолженность по другим обстоятельствам. Кроме того, почти 28 млн рублей идет в пользу государства.

Уточняется, что с целью погашения долгов осужденных устраивают в различные организации.

Добавляется, что принудительные работы, как правило, выполняют преступники, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, а также совершенные впервые тяжкие.