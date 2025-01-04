В Нижегородской области от использования пиротехнических изделий пострадали пятеро детей

Пятеро детей стали пострадавшими от применения пиротехники в Нижегородской области с 29 декабря. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Уточняется, что в целом в связи с несоблюдением правил безопасности при запуске петард и фейерверков за пять дней выходных пострадали свыше десяти жителей региона.

Отмечается, что также в течение двух дней празднования Нового года в Нижегородской области зафиксировано 30 пожаров, в итоге которых погибли два человека, шестеро были эвакуированы. Причинами возникновения пожаров стали нарушения в эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Ранее сообщалось, что подростку оторвало кисть из-за взрыва петарды в ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде.