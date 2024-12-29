Подростку оторвало кисть из-за взрыва петарды в ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде

В торговом центре «Седьмое небо», расположенном в Нижнем Новгороде, произошёл инцидент, в результате которого у подростка оторвало кисть руки из-за взрыва петарды. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Baza.

Все произошло во время совместного время препровождения подростков на фудкорте торгового центра.

«13-летний мальчик, сидя в компании своих друзей на территории фуд-корта, неожиданно схватил и поджег петарду, которая взорвалась в его руке», — передает telegram-канал.

Сообщается, что в результате инцидента мальчик лишился кисти руки. Люди, находившиеся рядом, начали отходить от места происшествия, предположив, что произошёл террористический акт.

Ранее сообщалось, что москвичи встретят Новый год без праздничного салюта, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В некоторых городах Московской области и вовсе запретили использование пиротехники.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» мы рассказали, что запускать салюты на Новый год не смогут жители Истры, Рузы, Одинцово, Люберец, Раменского, Ступино, Коломны и других населенных пунктов Московской области. Исключение составляют пиротехнические изделия первого класса опасности — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня (согласно Регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»).