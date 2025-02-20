112: в Нижегородской области упал легкомоторный самолет

В Кстовском округе Нижегородской области на землю упал легкомоторный самолет. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Неподалеку от села Новоликеево, которое находится в Кстовском округе Нижегородской области, упал легкомоторный самолет RV-7. В момент крушения на борту воздушного судна находились два человека. Они остались живы, но получили серьезные травмы.

Стало известно, что пилот самостоятельно связался с представителями экстренных служб и сообщил им о ЧП. По его словам, после падения на землю самолет загорелся.

Ранее сообщалось об аварии воздушного судна в аэропорту Торонто. Там пассажирский самолет перевернулся сразу после посадки прямо на взлетной полосе. Авиалайнер принадлежал авиакомпании Delta Airlines, он выполнял рейс из Миннеаполиса. По имеющимся данным, некоторые люди получили ранения, но никто из них не погиб.