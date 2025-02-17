Самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение в аэропорту Торонто

В аэропорту Канады произошло авиационное происшествие с самолетом, принадлежащим американской авиакомпании Delta Airlines. Видеозапись инцидента была опубликована в телеграм-канале Baza.

Стало известно, что происшествие случилось в понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Торонто. Во время приземления самолет, прибывший из Миннеаполиса, перевернулся на взлетно-посадочной полосе. Есть информация о пострадавших, но пока нет данных о погибших.

На месте события работают экстренные службы. Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Скоттсдейл в США столкнулись два самолета. Борт Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100. В результате столкновения один человек погиб. Трех пострадавших госпитализировали в медучреждения.