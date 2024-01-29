В Нижегородской области уровень преступности сократился более чем наполовину

Более чем на 50% снизилось число преступлений в Нижегородской области в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления МВД России.

Уточняется, что также уменьшилось количество убийств более чем на 40%.

Отмечается, что благодаря масштабной информационной кампании МВД в регионе также стали чаще раскрываться IT-преступления.

Добавляется, что более чем на 5% выросло количество уголовных дел, направленных в суд, а также почти на 30% увеличилась доля возмещения ущерба.