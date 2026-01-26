В Нижегородской области ужесточили миграционную политику: выдача РВП и ВНЖ упала на четверть

По итогам 2025 года в Нижегородской области зафиксировано резкое сокращение выдачи ключевых документов для мигрантов — разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ). Статистика, озвученная региональным управлением по вопросам миграции ГУ МВД, показывает снижение на 25,8% и 25,3% соответственно. Эта цифра отражает целенаправленную работу властей по ужесточению контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основной фокус миграционной политики в регионе сместился на ограничение въезда для тех, кто не соблюдает российское законодательство. На практике это означает более тщательную проверку соискателей и отсев по формальным и содержательным критериям. При этом общее число поставленных на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства осталось значительным — почти 100 тыс. человек за год. Более 33 тыс. из них был оформлен патент на работу, что указывает на сохраняющуюся потребность региональной экономики в трудовых ресурсах.

Ужесточение правил имеет и правоприменительные последствия. Как сообщила врио начальника УВМ полковник полиции Татьяна Мелихова, в 2025 году в области было раскрыто 941 преступление, связанное с организацией незаконной миграции и фиктивной регистрацией. Это свидетельствует об активизации правоохранительных органов в борьбе с теневыми схемами, которые часто эксплуатируют уязвимое положение мигрантов.

Итогом прошедшего года стало формирование в регионе более строгого и контролируемого миграционного режима. Власти демонстрируют курс на качественный, а не количественный подход, отдавая приоритет законопослушным иностранным гражданам и одновременно усиливая борьбу с нарушениями. Сокращение выдачи РВП и ВНЖ — это не просто цифра, а сигнал о системных изменениях, которые напрямую затрагивают как самих мигрантов, так и работодателей, зависящих от иностранной рабочей силы.

