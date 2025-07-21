В Петербурге задержали шпиона, работавшего на Киев, во время «отдыха» с пивом

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщило издание «47 канал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно правоохранителям, мужчина самостоятельно вышел на связь с украинской стороной и по их заданию собирал информацию о предприятиях оборонной промышленности и объектах Министерства обороны РФ.

Собранные данные, по версии следствия, должны были использоваться для подготовки масштабного удара с применением 80 беспилотников. Оперативники задержали подозреваемого на улице, когда он распивал пиво.

Позже в автомобиле ФСБ мужчина подробно рассказал, как собирал сведения и передавал их куратору.

Задержанному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Следствие считает, что действия мужчины могли нанести существенный ущерб безопасности страны.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала мужчину, передававшего данные о ВС России разведке Украины.