В Нижегородской области зафиксировано сокращение уличной преступности более че на 30%

Уровень уличной преступности в Нижегородской области сократился более чем на 30% с января по октябрь текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Добавляется, что также с начала этого года на 22% уменьшилось число преступлений, которые связаны с причинением тяжкого вреда здоровью, сократилось количество краж, грабежей и разбоев. Почти на 30% уменьшилось число уличных преступлений, совершенных пьяными.

Помимо этого, за десять месяцев сотрудники ППС полиции раскрыли свыше 750 преступлений, еще почти полторы тысячи раскрыла дорожно-патрульной служба Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Эстонии зафиксировали рост преступности из-за отсутствия денег у населения.