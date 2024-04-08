По данным регионального управления МЧС России, в Нижегородской области затоплено 260 приусадебных участков и 13 мостов. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что на данный момент развивается в регионе по прогнозам. Сотрудники МЧС России контролируют 24 ситуации в 15 районах. Под водой оказались 13 низководных мостов, пять участков автодорог и 260 приусадебных участков.

Добавляется, что за минувшие сутки вода ушла почти со 170 участков в пяти муниципалитетах.

Уточняется, что всего с начала половодья 365 приусадебных участков и один участок автодороги освободились от воды в Нижегородской области. Чрезвычайных ситуаций в связи с паводком не зарегистрировано, погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей затопленных территорий не требуется.

Поясняется, что также в регионе за прошлую неделю зафиксировано почти 80 пожаров, было эвакуировано около 80 человек. Кроме того, было зарегистрировано семь происшествий на воде, спасено четыре человека.