В Нижнекамске произошел взрыв газа в жилом доме

Сотрудники Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в жилом доме по проспекту Вахитова, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Пожар начался из-за взрыва газа на первом этаже пятиэтажного дома.

Двум жильцам потребовалась медицинская помощь. 15 человек самостоятельно покинули, еще девять человек спасли пожарные, в том числе одного ребенка.

Открытое горение было ликвидировано спустя 20 минут после поступления сигнала о пожаре. Причина взрыва выясняется.