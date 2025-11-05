В Нижнем Новгороде безбилетники за месяц заплатили почти 180 тыс. рублей штрафов

В Нижнем Новгороде подвели итоги октябрьской кампании по борьбе с безбилетным проездом в городском транспорте. Статистика свидетельствует о масштабной работе контролеров, выявивших сотни нарушителей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

За один месяц к административной ответственности за попытку бесплатного проезда были привлечены 294 человека. Подавляющее большинство — 260 пассажиров — просто игнорировали необходимость оплаты, в то время как 32 человека пытались обойти систему, используя чужую транспортную карту. Эти цифры наглядно демонстрируют, что проблема безбилетного проезда остается актуальной для городской транспортной системы.

Последствия для нарушителей оказались вполне ощутимыми. Общая сумма взысканных штрафов достигла 178 тыс. рублей, что формирует значительную доходную часть городского бюджета. Однако 78 человек отказались добровольно оплачивать штрафы, и в отношении них документы были направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Итогом проведенных рейдов стало не только пополнение бюджета, но и четкий сигнал для потенциальных нарушителей: система контроля работает, а уклонение от оплаты проезда влечет за собой реальные финансовые санкции. Передача дел неплательщиков судебным приставам дополнительно усиливает действенность проводимой политики по наведению порядка в сфере пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что в российском городе планируют резко увеличить штрафы за проезд «зайцем».