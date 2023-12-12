В Нижнем Новгороде нашли всех участников подростковой драки, которую связывают с сериалом «Слово пацана»

Нижегородская полиция определила всех участников потасовки между подростками, которая якобы была спровоцирована популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Шахунье. Участвовавших в драке школьников привлекут к ответственности. Также беседы будут проведены с родителями.

«В ходе проверки сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлено, что инцидент произошел 1 декабря за гаражами на улице Коминтерна. Трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет спровоцировали конфликт с тремя подростками в возрасте 12 лет. Все несовершеннолетние участники конфликтной ситуации полицией установлены», – говорится в опубликованном сообщении.

В соцсетях 11 декабря появилось видео, снятое на мобильный телефон. На нем видно, как десятки подростков бьют друг друга. Также на кадрах слышно, как подростки постарше требуют извиниться перед какой-то Аней. Голоса за кадром, которые принадлежали девочкам, с насмешкой комментировали происходящее, отмечав, что «пацаны не извиняются». Именно эта фраза регулярно произносится актерами сериала «Слово пацана».

По предварительным данным, причина конфликта кроется в избиении 12-летними школьниками своей ровесницы (предположительно, той самой Анны). Таким образом другие подростки решили отомстить за нее. Инцидент произошел 30 ноября.

В региональном управлении МВД отметили, что возбуждены административные расследования. Участникам потасовки предстоит пройти судмедэкспертизу для установления степени тяжести вреда, который был причинен их здоровью. Еще одно административное расследование возбуждено по факту избиения 12-летней девочки.

По информации МВД, двое подростков, участвовавших в драке, состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана». Ранее в РКН и Следственный комитет РФ с требованием проверить киноленту председатель комитета ГД РФ по защите семьи Нина Останина.

Показ премьерной серии «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялся 9 ноября 2023 года. Режиссером сериала выступил Жора Крыжовников. Картина повествует о так называемом «казанском феномене», который возник в Татарстане в конце 1980-х годов.