В Нижнем Новгороде во время соревнований на открытой воде погибли два марафонца

В Нижнем Новгороде за неделю произошли две трагические гибели участников соревнований по плаванию на открытой воде, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

Первая трагедия случилась 26 июля в рамках заплыва X-WATERS Volga. Московский спортсмен Дмитрий Ионов обратился за помощью к спасателям уже на финише. После подъема на спасательное судно мужчина неожиданно потерял сознание. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, медикам не удалось вернуть его к жизни.

Спустя всего восемь дней, 3 августа, на соревнованиях IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD погиб многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев. После успешного завершения водного этапа триатлона у него резко ухудшилось самочувствие. Хотя медицинская бригада оперативно приступила к оказанию помощи, спасти опытного атлета не удалось.

По предварительной информации, оба пловца обладали значительным спортивным опытом и перед стартами прошли все медицинские обследования.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье военный погиб через месяц службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).