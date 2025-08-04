В Забайкалье военный погиб через месяц службы на СВО

В Забайкальском крае стало известно о гибели местного жителя, который прослужил в зоне СВО около месяца. Информацию об этом распространил телеграм-канал издания «Чита.ру».

Сообщается, что мужчина скончался 14 июня. Согласно данным издания, в ряды российской армии он был призван в мае. Уроженцу 1988 года не исполнилось и 40 лет. До участия в специальной военной операции он трудился в аграрной отрасли.

Ранее сообщалось, что бурятка отказалась от памятника брату-участнику СВО из-за скота на кладбище.