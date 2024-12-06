В Нижнем Новгороде загорелся склад на площади в 8,4 тыс. «квадратов»

В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар. Инцидент произошел в производственно-складских помещениях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На территории Нижнего Новгорода горит складской комплекс. ЧП случилось в Канавинском районе, по адресу Московское шоссе, дом 320Б.

«По предварительной информации, площадь пожара 8,4 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 900 кв. м», — указали журналистам.

По имеющимся сведениям, при пожаре никто не пострадал. Возгорание тушат более ста человек, их усилия подкреплены 35 единицами специальной техники.

Ранее сообщалось о пожаре в ярославской колонии строгого режима №2. На территории исправительного учреждения, которое находится в Рыбинске, произошло возгорание. Его быстро начали тушить спасатели из различных ведомств.