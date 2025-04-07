В Нью-Йорке маньяк с тесаком напал на детей

Мужчина с мясницким тесаком напал на четырех детей в Нью-Йорке, сообщило издание The New York Post (NYP).

По информации источника, полицию к месту инцидента вызвала 11-летняя девочка, успевшая укрыться в комнате. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что мужчина пытался убить ее, ее братьев и сестер. Дети остались без присмотра родителей на некоторое время.

На месте происшествия полицейские попыталась задержать агрессора, но мужчина не подчинялся требованиям правоохранителей. В результате этого полицейские были вынуждены применить оружие, выстрелив в неадеквата семь раз. Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Дети возрастом от восьми до 16 лет получили серьезные травмы. Среди раненых, пишет NYP, может быть няня, которая смотрела за несовершеннолетними во время отсутствия родителей.

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