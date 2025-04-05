ФСИН с МВД раскрыли еще 11 убийств «битцевского маньяка» Пичушкина

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) установила, что «битцевский маньяк» Александр Пичушкин также причастен к совершению ещё 11 убийств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили в пресс-бюро ведомства. Пичушкин готов дать признательные показания.

В ведомстве уточнили, что в рамках совместной работы ФСИН и уголовного розыска МВД были получены сведения о возможной причастности Пичушкина, отбывающего пожизненное заключение, к совершению особо тяжких преступлений, что к настоящему времени так и остаются нераскрытыми.

«Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А.Ю. к совершению нераскрытых преступлений… Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — говорится в сообщении.

Управление по оперативно-розыскной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний России совместно с органами правопорядка активно занимается раскрытием преступлений, совершенных в прошлом.

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», совершил 49 убийств в период с 1990-х по 2000-е годы, преимущественно в Битцевском лесу в Москве. Он выбирал своих жертв среди людей, которые не могли оказать сопротивление. Пичушкин отличался особой жестокостью в своих преступлениях.