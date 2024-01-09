В Ногинске неизвестными был смертельно ранен мужчина у торгового центра

В Рождество в Ногинске неизвестные расстреляли жителя Владимирской области и скрылись с места преступления. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пострадавший смог доехать до больницы, однако там через час скончался от полученных ран.

Отмечается, что в момент преступления в салоне автомобиля находилась еще женщина, однако ничего объяснить не смогла, так как была пьяна. Она не пострадала.

Поясняется, что на теле погибшего было выявлено шесть пулевых ранений.