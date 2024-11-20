В Ногинске задержали двоих мужчин, которые вымогали у жителя миллион рублей и автомобиль

В Ногинске были задержаны два местных жителя, которые вымогали у мужчины один миллион рублей и машину. Об этом в соцсетях рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники начали угрожать расправой вкладчику одной из инвесткомпаний. Мужчины заявили, что из-за действий потерпевшего на одного из них якобы оформили кредиты.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Преступники были задержаны в процессе передачи им части денежных средств.