В Ногинске задержали местного жителя, который облил свою жену бензином и поджег

В Ногинске задержали местного жителя в возрасте 33 лет, который убил свою супругу с особой жестокостью. Как сообщает ГСУ СК России по Подмосковью, злоумышленник поджег женщину.

Инцидент произошел 3 ноября в общежитии. Между супругами возникла ссора на бытовой почве. В ходе разборок мужчина облил жену бензином и поджег ее.

Женщину госпитализировали с термическими ожогами. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в отделении реанимации.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.