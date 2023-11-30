В Норильске разыскивают маньяка, нападающего на прохожих с ножом

Полиция в Норильске разыскивает мужчину, который ночью подкарауливает одиноких прохожих и нападает на них с ножом, сообщает SHOT.

Этой ночью злоумышленник ранил двух человек в Талнахе, городе-спутнике Норильска. Его жертвами стали 45-летний мужчина и 65-летняя женщина. Маньяк подкрался к ним сзади и несколько раз ударил ножом.

Полиция опасается, что число жертв может вырасти.

Пока что личность нападавшего установить не удалось. Так как он подкрадывался сзади, потерпевшие не успели разглядеть его лицо.