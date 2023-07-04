В Новой Москве сбили два беспилотника

Экстренные службы сообщили, что в Новой Москве в районе поселка Валуево средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два беспилотника самолетного типа.

Дроны упали в чистом поле, не причинив никаких разрушений.

Летевшие в расположенный неподалеку аэропорт Внуково самолеты перенаправили в Домодедово и Шереметьево. Всего по данным онлайн-табло аэропорта места посадки изменили для пяти рейсов.

Еще один БПЛА был сбит в районе подмосковной Кубинки. Он пытался атаковать находящуюся неподалеку воинскую часть. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.