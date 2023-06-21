В Новой Москве упал и взорвался беспилотный аппарат самолетного типа

По свидетельству очевидцев, которые появились в интернете, на территории Новой Москвы произошло падение беспилотного летательного аппарата, который сразу же взорвался. Это случилось рядом с деревней Лукино. Есть данные, что ЧП случилось на берегу реки Пахра.

Инцидент произошел в районе пяти часов утра. По заверению свидетелей, взрыв не привел ни к появлению пострадавших, ни к разрушениям. На месте взрыва появился столб дыма, который виден издалека.