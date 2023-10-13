В Новой Зеландии закрыли еврейские учреждения из-за антиизраильских протестов
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Все синагоги и единственная еврейская школа в Новой Зеландии временно прекратили свою работу из-за антиизраильских протестов, сообщает RNZ.
Власти приняли такое решение после консультаций с полицией и представителями еврейской общины.
Конкретных угроз в адрес еврейских организаций не отмечено, но в целях безопасности община сама выступила с такой инициативой.
На 14 октября в крупнейших городах Новой Зеландии, Веллингтоне и Окленде, намечены акции в поддержку Палестины.