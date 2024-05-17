В Новороссийске громко — российский город-порт атаковали дроны ВСУ

Жители Новороссийска информируют в местных пабликах о нескольких взрывах в небе над городом. Предположительно, атака вражеских БПЛА по которым работает российская ПВО.

О последствиях атки украинских дронов на земле пока информации нет. Официальные власти происходящее в небе над Новороссийском также не комментируют.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ была повреждена подстанция и в городе частично пропало электроснабжение.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.