В Новороссийске мужчина домогался 11-летней школьницы в лифте
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Новороссийске мужчина шлепнул по попе девочку в лифте многоэтажного дома. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что сейчас извращенец, стараясь избежать наказания, требует доказать, что школьнице на самом деле 11 лет, поскольку она якобы выглядит старше своих лет.
Отмечается, что две сестры в возрасте 16 и 11 лет, возвращавшиеся поздно вечером домой из магазина, застали зашедшего вместе с ним в лифт незнакомца. Он делал несовершеннолетним комплименты, а после преследовал сестер до их квартиры.
Добавляется, что мужчина утверждает, что девочка, которую он наглым образом облапал, выглядит старше 11 лет. В связи с этим он требует от обвинения доказать обратное. Также его защита настаивает, что в шлепке по ягодицам вообще нет никаких признаков домогательства.