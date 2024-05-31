В Новороссийске мужчина домогался 11-летней школьницы в лифте

В Новороссийске мужчина шлепнул по попе девочку в лифте многоэтажного дома. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что сейчас извращенец, стараясь избежать наказания, требует доказать, что школьнице на самом деле 11 лет, поскольку она якобы выглядит старше своих лет.

Отмечается, что две сестры в возрасте 16 и 11 лет, возвращавшиеся поздно вечером домой из магазина, застали зашедшего вместе с ним в лифт незнакомца. Он делал несовершеннолетним комплименты, а после преследовал сестер до их квартиры.

Добавляется, что мужчина утверждает, что девочка, которую он наглым образом облапал, выглядит старше 11 лет. В связи с этим он требует от обвинения доказать обратное. Также его защита настаивает, что в шлепке по ягодицам вообще нет никаких признаков домогательства.