В Новосибирске двое рабочих упали с 12-го этажа строящегося здания

В Новосибирске произошло ЧП. Там на стройке с высоты 12-го этажа упали двое рабочих. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на информацию, полученную от спасателей.

Инцидент произошел на стройке, которая находится на улице Новоуральской. Там на высоте 12-го этажа обрушилась конструкция, из-за этого двое рабочих рухнули вниз. Они упали на крышу двухэтажной пристройки. При этом погиб 26-летний мужчина, второй пострадавший жив.

«Сразу после происшествия выжившего работника увезла скорая медицинская помощь до приезда спасателей», — указали журналистам.

