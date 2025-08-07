Глава крупнейшего производителя бронестекол в РФ погиб в лобовом столкновении с фурой

По информации источника, авария произошла на трассе Р-132 в районе деревни Бабино, когда Porsche главы компании «Магистраль» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Бизнесмен возвращался из Гусь-Хрустального во Владимир. По предварительным данным, он не справился с управлением на скользкой дороге. Спасти предпринимателя не удалось — он скончался на месте от полученных травм.

Максюков был не только успешным промышленником, но и депутатом Законодательного собрания Владимирской области. Возглавляемая им компания участвовала в ключевых оборонных проектах России, включая разработку бронестекол для правительственного лимузина «Кортеж», бронемашин «Тайфун» и «Тигр», а также для другой спецтехники.

