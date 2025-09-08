В Благовещенске задержали мигранта за нападение на несовершеннолетних

В Благовещенске завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному против иностранного гражданина, совершившего нападение на двух несовершеннолетних. Информацию предоставили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

По информации следствия, происшествие случилось в покинутом строении. Находясь в нетрезвом виде, преступник заметил, что одна из девочек, 14 лет, ведет видеосъемку его действий на мобильный телефон. С целью заполучить устройство он насильно выхватил его у подростка.

Вторая пострадавшая попыталась потребовать возврата телефона подруги, однако мужчина применил физическую силу к обеим. Он нанес удар первой девушке в область лица, а вторую схватил за волосы, нанес несколько ударов и бил головой об бетонное покрытие. После инцидента девочкам удалось вырваться и убежать. Они незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы, сотрудники которых оперативно задержали подозреваемого.

По данному факту было инициировано уголовное дело по статье «грабеж». Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

