В Новосибирске мужчине насквозь проткнуло голову вилами
Фото: [©Кирилл Калинников/РИА Новости]
В одном из районов Новосибирска медикам удалось спасти мужчину, которому насквозь проткнуло голову вилами. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что 53-летний мужчина был доставлен спасателями в больницу.
Уточняется, что сотрудники МЧС совместно с медиками разжали зубья инструмента и вытащили вилы.
Добавляется, что пока за жизнь пострадавшего борются медицинские работники, следователи устанавливают подробности произошедшего.