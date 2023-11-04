В Новосибирске мужчине насквозь проткнуло голову вилами

В одном из районов Новосибирска медикам удалось спасти мужчину, которому насквозь проткнуло голову вилами. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что 53-летний мужчина был доставлен спасателями в больницу.

Уточняется, что сотрудники МЧС совместно с медиками разжали зубья инструмента и вытащили вилы.

Добавляется, что пока за жизнь пострадавшего борются медицинские работники, следователи устанавливают подробности произошедшего.