В Новосибирске начал полыхать и разрушаться склад

В Кировском районе Новосибирска загорелся крупный склад. Ситуацию с тушением осложняет ветер, в связи с чем к борьбе с огнем подключили дополнительные силы и средства МЧС России.

По данным МЧС РФ, здание склада на Тюменской улице горит на 5 000 кв. м. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. К тушению пожара спустя почти полчаса привлекли 98 пожарных и 30 единиц техники.

Также в министерстве отметили, что у здания частично обрушилась крыша. К месту стянули дополнительные средства и силы, также на месте работает пожарный поезд.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Канал Shot сообщает, что пожар мощный: столпы дыма и пламени видны в разных районах Новосибирска.

Ранее в Адлеровской районе Сочи произошел крупный пожар в караоке-клубе.