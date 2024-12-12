В Сочи на площади в 200 «квадратов» загорелась крыша караоке-клуба

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, инцидент произошел поздно вечером в среду, 11 декабря, в Адлерском районе Сочи. Там вспыхнула крыша караоке-клуба.

Сообщается, что все произошло в момент, когда в заведении находились посетители. На место сразу были вызваны экстренные службы. Площадь пожара составляет не менее 200 кв. м. Пламя частично удалось локализовать.

К настоящему времени известно, что все находившиеся внутри люди успели покинуть горящее здание самостоятельно. О пострадавших информации не приводится.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после гибели двоих человек в результате пожара в частном доме в Богородском округе Московской области.