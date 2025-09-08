В Новосибирске подростки избили пассажира за замечание в трамвае

В Новосибирске группа подростков нанесла травмы пассажиру трамвая, сломав ему ребра, после того как он сделал им замечание. Информация об этом инциденте появилась в портале KP.RU.

По словам свидетелей, группа школьников, вместе с более взрослыми приятелями, решила прокатиться, зацепившись за трамвай с целью снять эффектный ролик. Один из пассажиров трамвая попытался убедить их прекратить хулиганство, что привело к словесной перепалке.

На остановке «Кирзавод» в трамвай ворвались двое юношей. Сначала они распылили в лицо пассажиру перцовый баллончик, а затем нанесли ему телесные повреждения. В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили о начале проверки обстоятельств нападения на пассажира.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали 16-летнего юношу, зарезавшего мужчину из-за замечания.