В Дагестане подросток убил мужчину ножом за замечание о шуме

В Дагестане 16-летний юноша стал фигурантом уголовного дела после того, как нанес ножевые ранения 22-летнему парню. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал Mash Gor.

Подростку инкриминируют умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели пострадавшего.

Согласно информации канала, молодой человек приехал в село Сабнова, чтобы повидать свою мать. Вечером он сделал замечание двум подросткам, которые громко разговаривали на улице и мешали окружающим.

В ответ на это один из подростков выхватил нож и нанес удар в область живота и предплечья. Раненый был доставлен в больницу, где врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

