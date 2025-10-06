В Новосибирске произошло возгорание маршрутного такси на Шлюзе
В Новосибирске произошло возгорание маршрутного такси, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia. Возгорание маршрутки случилось в районе Шлюза, неподалеку от остановки «Плотинная».
Согласно свидетельству очевидцев, водитель транспортного средства получил незначительные повреждения. На момент инцидента в салоне маршрутного такси пассажиры отсутствовали.
