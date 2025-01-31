В Новосибирской области мужчина устроил поножовщину в поезде Томск — Адлер
Мужчина с мачете ранил двух пассажиров поезда Томск — Адлер
Фото: [flickr.com]
Транспортная полиция задержала мужчину на станции Барабинск в Новосибирской области, который напал с ножом на двух пассажиров поезда, следовавшего из Томска в Адлер. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, один из пассажиров начал вести себя агрессивно и вонзил нож в мужчину и женщину. По прибытии поезда на станцию Барабинск к месту происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Пассажиров эвакуировали, а пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Задержанного доставили в отдел полиции.
На опубликованном в телеграм-канале МВД видео видно, как мужчина размахивает длинным ножом, напоминающим мачете. Его подозревают в покушении на убийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ — подготовка к преступлению и покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли мужчину, который попал под грузовой поезд.