В Новосибирской области мужчина устроил поножовщину в поезде Томск — Адлер

Транспортная полиция задержала мужчину на станции Барабинск в Новосибирской области, который напал с ножом на двух пассажиров поезда, следовавшего из Томска в Адлер. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, один из пассажиров начал вести себя агрессивно и вонзил нож в мужчину и женщину. По прибытии поезда на станцию Барабинск к месту происшествия сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Пассажиров эвакуировали, а пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Задержанного доставили в отдел полиции.

На опубликованном в телеграм-канале МВД видео видно, как мужчина размахивает длинным ножом, напоминающим мачете. Его подозревают в покушении на убийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ — подготовка к преступлению и покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли мужчину, который попал под грузовой поезд.