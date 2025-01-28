В Подмосковье спасли пациента, которого сбил грузовой поезд

В Орехово-Зуевскую больницу поступил 35-летний мужчина, которого сбил грузовой поезд при переходе железнодорожных путей в неположенном месте, врачи выявили у него переломы костей скелета, вдавленные переломы теменной кости черепа, повреждения крупных сосудов мозга и массивную кровопотерю. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. К оказанию ему помощи подключилась мультидисциплинарная бригада врачей. Основным приоритетом было поддержание жизненно важных функций — дыхания и кровообращения. Потребовалось подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, а также восполнение объема крови», — рассказал врач-нейрохирург Сардорбек Сабиров.

После этого пациенту провели успешную операцию, которая длилась более пяти часов. Сабиров уточнил, что слаженная работа хирургов, травматологов, нейрохирургов и реаниматологов способствовала тому, что послеоперационный период у мужчины прошел без осложнений. Его уже выписали на амбулаторное лечение, теперь он будет проходить реабилитацию под наблюдением специалистов.

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