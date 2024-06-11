В «Объединении пассажиров» заявили, что таксисты реже других водителей нарушают правила и попадают в ДТП

По словам главы Общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Ильи Зотова, автомобили служб такси стали реже попадать в аварии, причем большая часть ДТП с их участием происходит по вине других участников дорожного движения. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что причиной этого является и общее улучшение безопасности на дорогах, и новые правила для таксистов. ДТП с участием такси нередко вызывают общественный резонанс и широко освещаются в прессе, на фоне чего может возникнуть ощущение, что подобных случаев происходит много.

По мнению эксперта, значительная часть ДТП с такси происходит не по вине таксистов, а из-за прочих участников дорожного движения. Это прежде всего нарушение скоростного режима другими участниками аварий, поскольку у такси более жесткие условия. Так, скорость их движения контролируется со стороны служб агрегатора, фиксирующих любое превышение скорости. В случае многократного превышения скорости таксиста могут просто временно заблокировать и лишить заказов.