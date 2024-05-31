В Одесской области вновь сняли главного военкома

Главы ТЦК в Одесской области долго не задерживаются на своем посту, сообщает «Страна.ua». Сегодня с этой должности указом главкома ВСУ Александр Охрименко.

Главой ТЦК региона он пробыл менее года. Охрименко назначили начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации в одну из воинских частей, что выглядит явным понижением.

Ранее с должности главы Одесского ТЦК был снят Евгений Борисов. Его подозревают в коррупции. На днях Борисова выпустили под залог из СИЗО, но тут же снова задержали.

Одесса, вероятно, является рекордсменом по числу разошедшихся в сети видео о противостоянии сотрудников ТЦК с гражданским населением. Боевитые одесские женщины неоднократно отбивали мужчин у военкомов.

Ранее сообщалось, что на Украине полиция разыскивает около 100 тысяч уклонистов.