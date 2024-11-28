В Одинцово молодой человек зарезал своего отца, злоупотреблявшего алкоголем

В Одинцово молодой человек зарезал своего отца из-за того, что тот на протяжении длительного времени злоупотреблял спиртным. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, преступление было совершено 26 ноября в квартире в Кубинке. Житель в возрасте 22 лет нанес 52-летнему отцу множественные удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

На парня завели уголовное дело. В рамках расследования с места происшествия изъяли орудие убийства, были назначены необходимые экспертизы.