В Одинцово молодой человек зарезал своего отца, злоупотреблявшего алкоголем
Фото: [ГСУ СК России по МО]
В Одинцово молодой человек зарезал своего отца из-за того, что тот на протяжении длительного времени злоупотреблял спиртным. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.
По данным ведомства, преступление было совершено 26 ноября в квартире в Кубинке. Житель в возрасте 22 лет нанес 52-летнему отцу множественные удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
На парня завели уголовное дело. В рамках расследования с места происшествия изъяли орудие убийства, были назначены необходимые экспертизы.