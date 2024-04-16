В Одинцово мужчину, который повторно сел за руль пьяным, приговорили к году колонии

В Одинцово суд вынес приговор в отношении мужчины, который повторно сель за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Нарушение было выявлено в августе прошлого года, когда мужчина ехал по дороге в Ромашково. Мужчина, уже судимый по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами в течение трех лет.